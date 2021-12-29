В одеському більярдному клубі застрелили чоловіка

В Одесі в більярдному клубі на вулиці Посмітного чоловік влаштував стрілянину і поранив двох людей. В результаті один з поранених загинув, другого встигли доставити до лікарні, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як інформує відділ комунікації поліції Одеської області, повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Зараз на місці працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперти.

Поліцейські встановили ймовірного зловмисника, він затриманий. Правоохоронці вилучили у нього зброю.

Також відомо, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання, мова йде про більярдний клуб "Арена". Джерело в правоохоронних органах повідомило виданню, що підозрюваний є громадянином Азербайджану. Він зайшов в клуб і відразу почав стріляти.