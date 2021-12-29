Таліби планують призначити свого посла в Москві

Радикальний рух "Талібан", який захопив у серпні Афганістан, планує призначити свого посла в Москві. Про це заявив офіційний представник руху Забіулла Муджахід, повідомляє РИА Новости.

"У нас є план, особливо щодо діючих посольств, згідно з яким ми призначимо посла в Москві. Це дипломатичний крок. Посольства та консульства важливі для [налагодження] відносин" , - підкреслив Муджахід.

Він не уточнив терміни призначення і додав, що поки що рух не отримував від Росії списку умов для свого визнання. Проте «Талібан» розраховує, що Москва визнає його уряд, оскільки це сприятиме розвитку відносин, зокрема, із США.

23 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що у питанні визнання влади талібів потрібно виходити з реалій та діяти консолідовано з міжнародною спільнотою. Крім того, рішення про визнання талібів залежатиме від розвитку ситуації в Афганістані.