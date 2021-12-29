Чи перейде Україна в "зелену" зону в 2022 році: прогноз

В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Втім, з початку наступного року країна не перейде в "зелену" зону.﻿ Про це, посилаючись на прогноз Київської школи економіки, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

В KSE очікують подальше розвантаження медичної системи протягом наступних тижнів. Разом із тим, Херсонська область зараз відповідає рівню "зеленої" зони карантину.

"Але зазначу, що "зелений" рівень небезпеки встановлюється для всієї України одночасно... Тому ми не очікуємо вихід України в "зелений" рівень ще протягом трьох місяців. Тому що захворюваність в країні треба ще зменшувати у два-три рази" , - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За його словами, перехід України в "зелену" зону в першому кварталі 2022 року не очікується.