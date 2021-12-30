30 грудня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День загортання подарунків, Свято незвичайних змін в останню хвилину, повідомляє УНІАН.

У США - День бекону, День харчової соди, День сімейного свята "Опала хвоя", в Мадагаскарі - День Республіки, на Філіппінах - День національного героя Хосе Рісаля, в Словаччині - День проголошення Словацької незалежної церковної провінції.

Пам'ятні дати 30 грудня, річниці та події

У 1903 році в Чикаго сталася найбільша пожежа в театрі "Ірокез", в результаті чого загинуло понад 600 осіб і 250 отримали поранення.

У 1922 році був утворений СРСР.

30 грудня 1927 року в Токіо була відкрита перша лінія японського метро.

У 1978 році в Києві була введена в експлуатацію перша в СРСР лінія швидкісного трамвая, Побудована з ініціативи "транспортників" Володимира Веклича і Василя Дяконова.

У 1991 році були відкриті станції Київського метрополітену "Дружби народів" і "Видубичі".

У 2011 році в Самоа не було дати 30 грудня через зміну часового поясу з UTC-10 на UTC+14 (тобто перенесення лінії зміни дат із західної на східну сторону від Самоа). Після 23:59:59 29 грудня настало відразу 00:00:00 31 грудня. Те ж саме сталося і на залежній території Токелау, що знаходиться під управлінням Нової Зеландії, бо адміністрація Токелау знаходиться на Самоа.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 грудня вшановує пам'ять пророка Данила і трьох святих Отроків - Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі вважалося, що в ніч з 29 на 30 грудня сняться віщі сни. А у Данила був дар трактувати сновидіння. Цей день ще називали "Данило Зимовказівник", "Данілови збори".

Що сьогодні не можна робити

Не можна цілувати сплячого, особливо дитину. Вірили, що людина може захворіти. Також не можна годувати сплячу дитину грудьми, інакше вона буде погано рости.

Прикмети на 30 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

на деревах іній - Святки (Різдво) будуть теплими;

заметіль - влітку бджоли будуть добре роїтися.

Іменини 30 грудня

Іменини у Дениса, Микити, Сергія та Миколи.