Ford відродить багато славних імен зі своєї історії

Американська компанія Ford подала заявку на реєстрацію товарних знаків. У списку відроджених імен – Capri, Cortina, Granada, Orion та Escort, повідомляє Обозреватель.

Імена, натхненні класичними автомобілями Ford, були зареєстровані у відомствах товарних знаків у Європі, Австралії та Новій Зеландії, про що повідомляє портал Ford Authority. Всі вони призначені для "наземних транспортних засобів, їх частин та приладдя".

У списку є ім'я Thunderbird, за яке Ford подав на початку року юридичні скарги в США. Крім того, компанія повернула до життя такі бренди, як Mustang Mach-E, Lightning, Bronco та Maverick.

Ford Escort. Джерело: Ford

"Я думаю, що у нас є унікальна перевага, яка полягає в тому, що у нас є імена з минулого, які ми можемо використовувати, щоб зробити наш продукт більш емоційним та розповісти історії, які не може розповісти жоден інший бренд" , – коментує Мурат Ґюлер, головний дизайнер Ford у Європі.

Відродження культових торгових марок дозволить компанії зміцнити свої позиції на ринку, причому зовсім не обов'язково, що вони відповідатимуть тим моделям, які були в минулому. Наприклад, Mustang Mach-E та Puma – це кросовери, а не спорткари, як було раніше. Крім того, новинки "старих" брендів, швидше за все, стануть електромобілями, оскільки компанія має намір до 2030 року перевести свій модельний ряд на електротягу.