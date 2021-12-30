"Бенфіка" зі скандалом звільнила головного тренера

Лісабонська "Бенфіка", один із грандів португальського футболу, несподівано звільнила головного тренера Жорже Жезуша. Проте причиною відставки 67-річного спеціаліста стали не погані результати команди, а конфлікт у колективі, за який виступає український форвард Роман Яремчук, повідомляє Обозреватель.

Після поразки від "Порту" в Кубку країни віце-капітан "Бенфіки" Луїш Піцці різко розкритикував у роздягальні деяких партнерів та головного тренера. Причому Жезуша не було з командою, але його помічник Жуан де Деус йому все розповів.

Головний тренер усунув Піцці від тренувань, але за ветерана заступилися партнери та відмовилися займатися. У результаті президент клубу – уславлений у минулому футболіст Руй Кошта – після кількох годин бесіди з наставником домовився про розірвання контракту.

У підсумку у найближчих матчах командою керуватиме наставник дублерів Нелсон Веріссіму. У четвер, 30 грудня, "Бенфіка" знову зіграє із конкурентами з "Порту" на виїзді – вже в рамках чемпіонату країни.