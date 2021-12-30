США і Південна Корея погодили проект договору про закінчення Корейської війни

США і Південна Корея погодили попередній текст договору про припинення Корейської війни. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив надію, що документ позитивно прийме влада КНДР, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про узгодження попереднього тексту договору про припинення Корейської війни повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чон ий Ен. За його словами, Вашингтон і Сеул фактично досягли угоди щодо проєкту. При цьому деталі він не уточнив.

Ентоні Блінкен своєю чергою підкреслив, що США не планують ворожих дій щодо КНДР (Корейської Народної Демократичної Республіки). Він також додав, що Вашингтон готовий до зустрічі з представниками Сеула без попередніх умов.

"Ми сподіваємося, що КНДР позитивно відреагує на нашу інформаційну підтримку" , - сказав держсекретар.

Зазначимо, Корейська війна тривала з 1950 по 1953 рік. Вона закінчилася перемир'ям, а не мирним договором. Технічно Північна і Південна Корея з того часу перебувають у стані війни.