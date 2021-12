Eurogamer назвала найкращу гру року

Журналісти видання Eurogamer обрали 10 найкращих ігор року, повідомляє Лента.Ру.

Найкращою грою була названа Unpacking - гра-головоломка від студії Witch Beam, геймплей якої побудований на розпакуванні різних коробок. Тайтл доступний на ПК та популярних приставках.

"Є щось заспокійливе в тому, щоб акуратно складати футболки та шкарпетки та гордо складати книги на колись порожні полиці" , - зазначили тайтл журналісти.

На другій позиції опинилася Halo Infinite, яку автори назвали гідним продовженням легендарної серії Halo. На третьому місці розмістилася Returnal: «В ідеальному світі всі ексклюзиви повинні бути такими: сфокусованими, виразними, що відображають працю розробників».

У топ-10 рейтингу також потрапили Death's Door, Metroid Dread, Dorfromantik, Wildermyth, The Artful Escape, Hitman 3 та Forza Horizon 5.

Наприкінці фахівці відзначили, що 2021-й виявився роком затишся, коли на ринок вийшло небагато яскравих проектів.

"Нам потрібно почекати наступного року, щоб побачити продовження Breath of the Wild, Starfield, Elden Ring та Horizon Forbidden West" , - йдеться у матеріалі.

У середині грудня на церемонії нагородження The Game Awards 2021 було оголошено ігри року. Головну премію здобула гра It Takes Two – тайтл у жанрі action-adventure від студії Hazelight Studios.