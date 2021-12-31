"Слуги" розповіли, чим пишаються у 2021 році

Представники монобільшості поділилися, які законопроекти та рішення у 2021-му вони вважають ключовими, повідомляє Сьогодні.

Відкриття ринку землі

Депутат від фракції "Слуга народу" та за сумісництвом заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Степан Чернявський говорить про земельну реформу як про ключове рішення за рік:

"Закон про ринок землі був одним із законів, який ми ухвалили, і я впевнений, що він дозволить розвиток економіки, розвиток сільгоспвиробників. Це допоможе забезпечити продовольчу безпеку країни та прискорить розвиток сільської галузі".

Такої ж думки і його однопартієць Сергій Швець:

"Успіхом цього скликання я вважаю прийняття земельної реформи. Це найголовніша історія".

Вагнергейт﻿

Мар'яна Безугла - головна відповідальна за роботу ТСК з "вагнергейту". Вона поділилася успіхами у роботі над законом про розвідку та оборонні закупівлі, а також похвалилася результатами роботи слідчої комісії.

"Якщо відкинути всі ці політичні коментарі та дискусії, то оприлюднення такого звіту, яке відбулося вперше в історії парламенту, є наслідком роботи з інформацією такого рівня секретності, при цьому ми опублікували його як українською, так і англійською, для наших партнерів. Зокрема, нагадаю, що була реакція Європи та санкції щодо ПВК Вагнера. Ми зараз опрацьовуємо питання передачі цієї опрацьованої бази даних до міжнародних інституцій. Потрібно рухатися далі" , — сказала Безугла.

Молодіжна політика

Олександр Санченко у президентській фракції відповідає за молодіжний напрямок. Тож головним досягненням вважає свій законопроект.

"Це законопроект 3718, я цілий репчик про нього зробив, це про основні засади молодіжної політики. Ми його цього року прийняли. І він уже почав втілюватися, на 2022 рік ми заклали гроші на створення Молодіжного фонду. Частина коштів піде до Молодіжного фонду, на кшталт Культурного фонду – це підтримка спрямування проектів молодих людей, наступного року вже цей фонд запрацює, закладено 45 млн. гривень.

Це конкретна історія, яка є законом, що передбачає багато всього: це комплексний розвиток участі молоді, це молодіжні поради при Кабміні, при органах місцевого самоврядування, це про розвиток молодіжної інфраструктури, молодіжні центри, які розпочнуть свій розвиток з наступного року, та Молодіжний фонд" , — хвалиться депутат.

Індустріальні парки

Дмитро Кисилевський з гордістю говорить про розвиток промисловості та створення спеціально облаштованої території для діяльності у сфері наукових досліджень, інформації та телекомунікацій.

"Дуже важливим кроком цього року було ухвалення законопроекту про індустріальні парки. Це перша з трьох законодавчих ініціатив, яка покликана запустити цей важливий інструмент економічного розвитку. Адже до цього індустріальні парки в Україні існували, але лише на папері. А тим часом у всіх наших сусідів зі всіх сторін, які нас оточують і дружні, і ворожі, індустріальні парки працюють, приносять користь їх економіці. Наприклад, в Угорщині 30% ВВП створюється в індустріальних парках. Уся промисловість Туреччини взагалі в індустріальних парках просто вирощена" , - каже нардеп.

Юрій Камельчук теж виступає за інновації як найкраще рішення у 2021 році.

"Дія City, індустріальні парки — я впевнений, це те, що може дати найбільший поштовх для розвитку IT-галузі, для української економіки та для залучення тих компаній, які поки що працюють за кордоном, але придивлялися до України. Тепер точно з огляду на обставини оподаткування , вони захочуть сюди прийти» , – пояснює Камельчук.

Літаки в Ужгороді

Одним із найбільш багатозадачних членів "Слуги народу" можна назвати Миколу Тищенка. Він одночасно виконує обов'язки заступника голови фракції та очолює закарпатський осередок партії. Каже, радіти у 2021 є чому:

"Я пишаюся тим, що був одним із тих, хто зробив закон про УБД (учасника бойових дій) і понад 3 тисячі наших героїв отримали пільги та соціальні всі стандарти, на які вони заслуговують. І сьогодні суспільство і держава повернулися до них обличчям. Потім я дуже пишаюся законом про внутрішні водні шляхи, який дав можливість дати стандарти користування нашими українськими річками. Сьогодні з'являються нові робочі місця, річками йдуть ті ж баржі з паливом. Такого не було більше 30 років".