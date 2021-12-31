З 1 січня зростуть податки: для кого і на скільки

Закон про підвищення податків в Україні набирає чинності з 1 січня 2022 року. Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Податки на громадян

Законом вводиться мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі складе стандартні для України 28 тисяч гривень за гектар, мінімальне зобов'язання складе 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.

Також встановлюється 18%-й податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (6500 гривень).

Документом передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування з 2 гектарів до 0,5 гектара.

Законом виключаються з платників єдиного податку 4 групи платники, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).

Податки на нерухомість

Згідно з документом, дохід, отриманий від продажу протягом року другого об'єкта нерухомості, оподатковується за ставкою 5%, третього і наступних об'єктів нерухомості - за ставкою 18%.

Акцизи на алкоголь

Згідно із законом, акцизи на спирт в алкогольних напоях, фактична міцність яких перевищує 22 відсотки об'ємних одиниць етилового спирту, збільшуються на 5% до 133,31 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Податки на бізнес

Законом встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи-боржника за кордон. Законом передбачається і встановлення обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів - боржників за межі України у разі невиконання податкового обов'язку.

Також законом підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами.

Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2022 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.