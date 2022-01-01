Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий Рік

Українська телеведуча Леся Нікітюк відсвяткувала Новий Рік 2022 на гірськолижному комплексі біля Львова. Для головної ночі в році вона вибрала ефектний і вельми відвертий наряд, повідомляє РБК-Україна.

Святковими знімками біля ялинки Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Леся приміряла напівпрозору міні-сукню з оголеними плечима. Ліф зроблений з чорного матеріалу, а далі аутфіт зроблений з сріблястою тканини різних відтінків сірого, яка просвічується.

Спокусливий лук ведуча доповнила сріблястими туфлями на підборах без задників і сірою сумочкою. На шиї у Никитюк - нитка перлів, а волосся вона поклала назад за вуха.

Зірка ефектно позувала на тлі красивої вбраної ялинки, демонструючи свою витончену фігуру у всій красі.