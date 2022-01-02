Як какао впливає на роботу мозку: дослідження

Учені з Бірмінгемського університету провели дослідження щодо впливу какао на роботу мозку. Виявилось, цей напій покращує когнітивні здібності, повідомляє 24 Канал.

Як проводили дослідження

Під час дослідження учасників розділили на дві групи. Першій групі пропонували какао-напій з умістом флавоноїдів (речовина, яка міститься в какао бобах), іншій – плацебо.

Після цього добровольцям запропонували пройти кілька когнітивних тестів різної складності. Зрештою, група людей, які пили какао, показали на 11% кращі результати, ніж група з плацебо.

Пояснення вчених

Учені припустили, що річ у флавоноїдах, які збільшують кількість кисню в організмі людини. А це позитивно впливає на роботу мозку.

Водночас важливо пам'ятати, що когнітивні здібності поліпшують лише справжні какао-напої, які зроблені з натуральної сировини й містять флавоноїди.

Флавоноїди – це група біоактивних фенольних сполук і підмножина фітонутрієнтів, яких багато в різних рослинних продуктах. Флавоноїди присутні в різних видах фруктів, овочів, горіхів, насіння, спецій, зерен, кори, коренів, стебел, квітів та інших рослинних продуктів, а також у таких напоях, як чай і вино.

А от оброблені по кілька разів суміші з какао, цукру й сухого молока, ймовірно, містять набагато меншу кількість необхідних речовин.

До слова, науковці розкрили механізм, який зупиняє когнітивний спад під час старіння. Під час певного етапу він стимулює виробництво нових нейронів, необхідних для пам'яті та навчання.

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