"Ковідна тисяча": українці витратили вже 638 мільйонів гривень

Українці відкрили 7,1 мільйона карток у банках для нарахування виплат за програмою "єПідтримка", понад 6,1 млн вакцинованих громадян подали заявки на отримання тисячі гривень, а на різні послуги витратили вже 638 млн гривень, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Результати лише за три тижні: 7,3 млн — відкритих карток "єПідтримка" в банках, 6,1 млн — заявок на отримання виплат у "Дії", 638 млн грн — вже витратили українці.

Пройдений етап для "Дії" – лише частина нашої глобальної візії. Ми впевнено рухаємось за планом. "Дія" об'єднала круту команду професіоналів заради однієї мети - створити найзручнішу державу у світі з точки зору отримання послуг" , – заявив він.

За даними міністра, 2 січня було пройдено позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів "Дії".

За 2021 рік кількість користувачів зросла більш ніж у 5 разів. Нині щоденний приріст нових користувачів — плюс 50-70 тисяч.

"Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу" , - зазначив Федоров.

У додатку зараз 15 документів та 9 послуг. "Дію" приймають більше 1 800 організацій по всій країні.