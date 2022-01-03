Ортіс нокаутував суперника і вийшов на бій з Усіком

У головному поєдинку вечора від PBC в Лос-Анджелесі кубинський боксер Луїс Ортіс (33-2, 28 КО) переміг американця Чарльза Мартіна (28-2-1, 25 КО) технічним нокаутом в шостому раунді і став претендентом на чемпіонський пояс Олександра Усика, повідомляє УНІАН.

Поєдинок почався несподівано, тому що в першому раунді фаворит Ортіс опинився на підлозі після відмінної контратаки Мартіна лівою рукою.

Кубинець взяв ситуацію під контроль у другому раунду, але наступні трихвилинки знову належали Чарльзу, який в четвертому раунді знову відправив 42-річного суперника на настил рингу ударом правою.

Martin with his 2nd knockdown of the night on Ortiz!



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Здавалося, Мартін був на шляху до впевненої перемоги, але в шостому раунді ситуація раптово змінилася, коли Ортіс практично відправив Мартіна в стоячий нокаут потужним прямим лівим.

Колишньому чемпіону IBF дали прийти в себе, так як його рука заплуталася між канатами, але досвідчений кубинець вже не відпустив суперника і "добив" збитого з пантелику американця серією ударів, після чого рефері зупинив бій.

Кращі моменти бою:

Варто відзначити, що на момент зупинки бою Ортіс програвав американцеві по суддівських записках – 45:48, 46:47, 45:48.

Перемігши Мартіна, 42-річний Ортіс став офіційним претендентом на пояс чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Олександр Усик.

Правда, отримати бій з Усиком в 2022 році Ортісу, який раніше двічі програвав в чемпіонських поєдинках Деонтею Вайлдеру, буде вкрай важко.

До того ж, навесні Усик повинен провести реванш з Ентоні Джошуа, а в другій половині року, у разі перемоги над британцем, може відбутися бій українця за титул абсолютного чемпіона хевівейта з Тайсоном Ф'юрі.