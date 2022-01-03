У США схвалили бустерні щеплення вакциною Pfizer для підлітків

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило бустерні щеплення для підлітків у віці від 12 до 15 років. Зокрема, вакциною Pfizer, повідомляє РБК-Україна.

У заяві уточнюється, що розширення програми з ревакцинації передбачає "більш широке використання однієї бустерної дози, в тому числі серед осіб у віці 12-15 років".

Фахівці управління також дозволили скоротити час між проведенням первинної вакцинації препаратом Pfizer і BioNTech і застосуванням бустерної дози мінімум до п'яти місяців. Раніше зазначений термін становив шість місяців.

Крім того, в документі уточнюється, що управління дозволило вакцинацію деяких груп дітей у віці 5-11 років з ослабленим імунітетом.