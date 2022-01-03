Трампа треба судити за вбивство Сулеймані – президент Ірану

Експрезидент США Дональд Трамп має постати перед судом за вбивство американцями 3 січня 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані, заявив у понеділок президент Ірану Ібрахім Раїсі в Тегерані на поминальних заходах на честь загиблого воєначальника, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Агресор, убивця та головний злочинець, а саме - колишній президент США, повинен бути судимий за мерзенний злочин - вбивство генерала Сулеймані" , - наводить слова Раїсі агентство "Мехр".

Він заявив на адресу американської влади, що якщо винуватці у вбивстві Сулеймані не відповідатимуть перед судом за скоєне, мусульмани помстяться за загибель генерала. Також Раїсі серед винуватців смерті командира назвав ексдержсекретаря США Майка Помпео.

Іранський президент зазначив, що операція США щодо вбивства Сулеймані стала порушенням суверенітету Іраку. Раїсі додав, що перед загибеллю Сулеймані було запрошено на зустріч із прем'єр-міністром цієї країни.

У неділю ввечері виповнилося два роки з моменту смерті внаслідок спецоперації США в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані: 3 січня 2020 року стало відомо про загибель Сулеймані та заступника командувача шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мухандиса.

У відповідь на цю операцію в ніч на 8 січня іранський Корпус Стражів Ісламської революції завдав удару балістичними ракетами по авіабазі Айн-аль-Асад і військовому об'єкту в районі Ербіля в Іраку, де були розміщені американські війська.

Західні ЗМІ нагадували, що з того моменту військові та дипломатичні об'єкти західних країн в Іраку неодноразово зазнавали ракетних обстрілів, а на шляхах слідування західних сил закладали міни. Влада Іраку та країн Заходу звинувачувала у нападах проіранські групи, проте за атаки ніхто не брав на себе відповідальність.