Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8%

Доходи державного бюджету України у 2021 році становили 1,298 трлн грн, що на 1,8% вище за план і на 20,7% за торішній показник, тоді як у грудні минулого року доходи держбюджету були недовиконані щодо плану на 11,4% і становили 140,2 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні дані оприлюднила Державна казначейська служба (ДКСУ) у вівторок.

Згідно з ними, загальний фонд держбюджету в грудні поповнився на 99,8 млрд грн, що на 10,5% нижче за план і на 39,3% вище за показник у грудні-2020.

При цьому за рік загальний фонд держбюджету отримав 1,084 трлн грн, що на 2,8% більше за план і на 23,5% - позаминулого року.

Як зазначило казначейство, митниця в грудні минулого року принесла до держбюджету 45,46 млрд грн, що на 2,6% нижче за очікуваний показник і на 39,5% вище за показник аналогічного місяця 2020 року. Загалом у 2021 році митні надходження перевищили 409,3 млрд грн, що на 3,2% перевищило індикатив Мінфіну і на 37,8% - показник за 2020 рік.

Податкові надходження в грудні принесли до бюджету 49,7 млрд грн, ця сума на 18,9% нижча за плановий рівень і на 43,3% вища за позаминулорічний.

Загалом за минулий рік податкові надходження принесли до бюджету 614,4 млрд грн, що на 3,1% вище за очікуваний показник і на 21,1% - за показник 2020-го, свідчить дані ДКСУ.

Згідно з ними, відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) минулого місяця становило 17,3 млрд грн, що відповідає листопадовому показнику (17,73 млрд грн).

Доходи місцевих бюджетів у 2021 році були на 6,6% вищі за очікуваний рівень - 359 млрд грн, що на 20,5% вище за показник 2020-го.

Водночас у грудні місцеві бюджети отримали 35,6 млрд грн, що на 27% вище за план і на 24,5% більше, ніж у грудні-2020.

Надходження від ЄСВ у грудні становили 38,5 млрд грн, що на 18,6% більше, ніж у грудні-2020.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в 2021 році визначено в розмірі 1,084 трлн грн, зокрема 959,854 млрд грн - за загальним фондом, а видатки - 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.