Блінкен обговорив ситуацію навколо України з колегою з ОАЕ

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагайяном, повідомляє Новое время.

На своїй сторінці Twitter Блінкен розповів, що розмова стосувалася, зокрема, нарощування Росією військ біля кордонів України.

"Говорив сьогодні з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бін Заїдом про нарощування Росією військової присутності біля кордонів України та інші важливі двосторонні та регіональні питання" , — написав глава зовнішньополітичного відомства США.

За інформацією Держдепу, сторони також порушили інші питання, зокрема події в Ємені, Ефіопії та Судані. Крім того, Блінкен привітав ОАЕ із отриманням місця непостійного члена Ради Безпеки ООН на початку року.