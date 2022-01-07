Nissan Qashqai здобув премію Euro NCAP Best in Class

Через місяць після отримання п’яти зірок у рейтингу EuroNCAP новий Nissan Qashqai здобув премію Best in Class 2021 у категорії "Компактний кросовер". Премія присуджується на основі оцінки ступеня захисту дорослих пасажирів, пасажирів-дітей, пішоходів, а також оцінки систем безпеки, повідомляє Обозреватель.

Щороку Euro NCAP публікує рейтинг найбільш безпечних автомобілів у різних категоріях, називаючи моделі, які показали найкращі результати. На основі зваженої суми оцінок у цих категоріях визначають переможця премії Best in Class.

Nissan Qashqai показав найкращі результати серед конкурентів. Джерело: Nissan

За програмою Euro NCAP новий Qashqai отримав 91% за захист дорослих пасажирів та пасажирів-дітей, що стало одним із кращих результатів у групі моделей-конкурентів. Цей видатний результат став можливим завдяки зміцненій конструкції нової платформи CMF-C, що передбачає використання надміцної сталі в ключових зонах для підвищення жорсткості й забезпечує поглинання та зниження ударного зусилля.

За програмою Euro NCAP новий Qashqai отримав 91% за захист пасажирів. Джерело: Nissan

Оснащення моделі центральною подушкою безпеки (вперше у Nissan для Європи) для запобігання зіткненню головами водія й переднього пасажира у разі бокового удару допомогло Qashqai отримати максимальні 16 балів у випробуванні на стійкість до бокового удару.

Qashqai першим у модельній гамі Nissan для Європи отримав центральну подушку безпеки. Джерело: Nissan

Оцінка захисту пасажирів-дітей була майже максимальною – 23,8 бала з 24 можливих, тоді як за результатами перевірки кріплень дитячого сидіння автомобіль отримав максимальні 12 балів.

Qashqai отримав 70% за результатами випробувань захисту велосипедистів та пішоходів. Кросовер оснащений численними системами активної безпеки, серед яких – інтелектуальна система екстреного гальмування, яка попереджає водія та застосовує гальма, якщо автомобіль виявляє ризик зіткнення з автомобілем, пішоходом чи велосипедистом. Ця система входить до стандартного оснащення усієї лінійки Qashqai, а не лише до топових комплектацій.

Qashqai побудований на новій посиленій платформі, що забезпечує всебічний захист водія та пасажирів. Джерело: Nissan

Qashqai також продемонстрував дуже високий результат з рейтингом 95% завдяки технологіям інтелектуальної мобільності Nissan. Вперше в модельному ряді Nissan для Європи автомобіль отримав проєкційний дисплей, за допомогою якого водій може контролювати швидкість, стежити за підказками системи навігації та чинним обмеженням швидкості, не відводячи очей від дороги.

Ще один приклад нової технології у Qashqai – впровадження інтелектуальних фар, які змінюють форму променів світла, запобігаючи засліпленню водіїв зустрічних транспортних засобів.

Модель оснащена системою запобігання зіткненню з об’єктами в зоні обмеженої видимості та активно втручається в рульове управління, повертаючи Qashqai на свою смугу руху. Крім того, система попередження про об’єкти, що рухаються позаду в поперечному напрямку, запобігає зіткненням під час виїзду заднім ходом з місця для паркування.

"Під час роботи над створенням нового Qashqai ми використали підхід, спрямований на забезпечення поліпшеної підтримки водія за допомогою технологій у ситуаціях, коли навантаження на нього високе. Втручання відбувається поетапно – спершу йде інформування, тоді попередження, і вже після цього здійснюється власне втручання у разі, якщо водій не вживає заходів для виправлення ситуації" , – розповідає Девід Мосс, старший віцепрезидент регіонального центру Nissan з досліджень і розробок в регіоні.

Організація Euro NCAP проводить незалежні випробування автомобілів з 1997 року, оцінюючи більшість нових моделей, що надходять у продаж, на відповідність критеріям, які постійно вдосконалюються. На додачу до випробування фактичної фізичної міцності автомобілів у різноманітних змодельованих зіткненнях, організація також випробовує та оцінює технології запобігання зіткненням.