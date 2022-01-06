АЗС підняли ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 6 січня 2022 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,82 гривні за літр (+0,05 гривень), на бензин А-95 - 30,62 гривні за літр (+0,06 гривень), на дизельне паливо - 29,65 гривні за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 19,04 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 4 січня

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1 гривню з 25,97 гривні до 26,97 гривні за літр, для дизельного палива підвищені на 66 копійок з 23,16 гривні до 23,82 гривні за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,97 гривні за літр, дизельного палива - 30,82 гривні за літр.