Німецьких поліцейських собак усунули від служби

У Берліні десятки поліцейських собак було відсторонено від служби через новий німецький закон, спрямований на боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами, повідомляє Лента.Ру.

Йдеться про те, що раніше правоохоронці використовували спеціальні нашийники для нацьковування службових собак на злочинців. Проте з набуттям чинності новим законом їх застосування стало незаконним.

Через це берлінська поліція була змушена відправити «у відпустку» 49 з 130 собак, які брали участь в операціях із затримання злочинців, пошуку наркотиків і вибухових речовин, а також зниклих людей. Правоохоронцям належить знайти новий спосіб контролю тварин, який не суперечитиме новому законодавству.