За рік ціни на продукти у світі зросли на третину

За підсумками 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО було 125,7 пункту - на 28,1% вище за показник 2020 року, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН – ФАО.

"За нормальних умов великі ціни ведуть до збільшення обсягів виробництва, але зростання цін на ресурси, що вводяться, продовження глобальної пандемії та дедалі непередбачуваніші погодні умови практично не залишають надії на стабілізацію ситуації на ринку в 2022 році" , – сказав старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.

За підсумками 2021 року загалом середнє значення Індексу цін на зернові ФАО досягло максимального рівня з 2012 року і на 27,2% перевищило показник минулого року: ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю – на 31,3%, ціни на рис знизилися на 4,0%.

Водночас за підсумками 2021 року загалом середнє значення Індексу цін на олії ФАО досягло історичного максимуму, воно збільшилося на 65,8% порівняно з 2020 роком.

Також Індекс цін на цукор ФАО за 2021 рік зріс на 29,8% порівняно з рівнем 2020 року, це є найвищим середньорічним показником з 2016 року. Середнє значення Індексу цін на м'ясо ФАО за підсумками 2021 року було на 12,7% вищим, ніж у 2020 році. Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО було на 16,9% вищим за рівень 2020 року.