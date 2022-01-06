Без України: радники лідерів "нормандської четвірки" зустрілися в Москві

В російській столиці відбулася тристороння зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки", повідомляє УНІАН.

У четвер, 6 січня, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак провів переговори із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном. Переговори стосувалися ситуації на сході України, утім українських представників на зустрічі не було.

За словами Козака, перемовини тривали понад 4 годити і стосувалися "практичних кроків для реалізації мінських домовленостей".

Очікується, що після зустрічі з Козаком Плетнер і Бонн зустрінуться з представниками України.

Напередодні візиту до Москви голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками лідерів Німеччини та Франції.