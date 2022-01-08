10 дієвих рецептів від болю в горлі: поради фахівців

В осінньо-зимовий період кількість захворювань на респіраторні інфекції зазвичай збільшується. Найчастішими симптомами стають підвищення температури, ломота у тілі, нежить або кашель. Іноді до цих проявів додається ще біль у горлі, повідомляє Обозреватель.

Лікуванням хворобливого стану мають займатися фахівці, однак щоб полегшити свій стан, можна скористатися дієвими способами. Сайт проаналізував дослідження та зробив добірку природних засобів від болю у горлі.

Корінь алтея

З давніх-давен екстракт кореня алтея використовували для лікування хвороб горла та інших захворювань. Він містить желатиноподібну речовину, яка змащує область гортані при ковтанні та захищає її. Вчені протестували льодяники на основі алтея та довели, що вони ефективні від болю в горлі та абсолютно нетоксичні.

Для приготування настоянки знадобиться 1 л холодної води та 30 гр сушеного кореня алтея. Загорніть алтей у марлю та опустіть у банку з водою до повного занурення та закрийте кришкою, дайте настоятися протягом ночі або не менше 8 годин. Приберіть корінь та пийте невеликими ковтками для полегшення болю.

Шавлія та ехінацея

Шавлію використовують не лише у кулінарії, а й з лікувальною метою. Дослідження доводять, що вона чинить протизапальну дію та допомагає при болю у горлі.

Ехінацея також гарний помічник традиційної медицини. Науковці стверджують, що вона здатна протидіяти бактеріям, зменшувати запалення та допомагати при респіраторних захворюваннях.

Яблуневий оцет та мед

Активний інгредієнт оцту – оцтова кислота – здавна вважається дієвим антибактеріальним засобом. Наукою доведено, що ще Гіппократ приписував своїм пацієнтам суміш яблуневого оцту та меду для полегшення симптомів грипу (кашлю та болю у горлі).

Мед, як відомо, має протизапальну, антиоксидантну та протимікробну дію. Тож якщо ви не маєте індивідуальної непереносимості, то можна використовувати його у лікуванні.

Щоб полегшити біль у горлі випийте склянку теплої води, у якій розчиніть по 1 ст.л. яблуневого оцту та меду.

Полоскання солоною водою або содою

Сіль допомагає зменшити набряк слизових оболонок та боротися зі шкідливими мікробами у горлі. Для полегшення свого стану розчиніть 1 ч.л. солі у склянці теплої води та повторюйте полоскання якомога частіше.

Також допоможе у боротьбі з болем харчова сода, яка розчиняє слиз та запобігає кислотному рефлюксу, який подразнює горло.

Вода з лимоном

Лимон містить багато вітаміну С та інших антиоксидантів, які мають окислювальний ефект та протидіють загальному запаленню. Також лимон допомагає організмові продукувати більшу кількість слини, яка, своєю чергою, зволожує слизові оболонки гортані та не дає їм пересихати.

Для загоєння горла додайте до лимонної води трішки меду та пийте.

Кориця та імбир

Дослідження довели, що кориця не лише ароматна спеція, але й насичена великою кількістю антиоксидантів та чинить антибактеріальний ефект. Можна додавати її до чаю або приготувати мигдальне молоко із корицею, яке найкраще бореться із болем у горлі.

Імбир також має протизапальний ефект та може допомогти від болю. Науковці стверджують, що екстракт імбиру вбиває бактерії та віруси, що викликають респіраторні захворювання.

Курячий бульйон

Під час хвороби апетит може зменшуватися, однак для боротьби з вірусами організмові потрібні сили та поживні речовини. Хоча при болю у горлі ковтання приносить дискомфорт, потребу у рідині слід задовольняти.

Найкраще для цього підходить теплий курячий бульйон, який не лише заспокоїть хворе горло, але й наситить організм корисними речовинами.

Корінь солодки

Солодка використовується традиційною медициною у якості знеболювального засобу, а також чинить противірусну, антибактеріальну та протизапальну дію.

Дослідження довело, що використання солодки після операції з видалення дихальної трубки значно зменшує біль у горлі, а полоскання нею до операції знижує ризик виникнення болю на 50%.

Чай

Тепле рясне пиття показане при будь-якому захворюванні, оскільки відновлює запаси втраченої організмом рідини. Полегшити біль у горлі теж можна трав’яними чаями.

Так, ромашковий чай не містить кофеїну та має приємний смак та аромат. Фахівці стверджують, що ромашка допомагає боротися з інфекцією та позбавляє болю у горлі, а також покращує сон.

М’ята, наприклад, містить протизапальні з’єднання, таким чином м’ятний чай допомагає заспокоїти горло та зняти біль.

Кокосова олія

Кокосова олія має численні переваги для здоров’я. Так, експерименти на тваринах доводять, що вона може боротися з інфекцією та відновлювати вражені нею ділянки. Від болю в горлі олія також може допомогти, оскільки змащує та заспокоює подразнення слизової оболонки, тим самим зменшуючи біль. Додайте корисну добавку до чаю чи супу або просто розсмокчіть у роті та дайте вкрити горло.

Біль у горлі – болючий та нав’язливий симптом, який супроводжує вірусні та бактеріальні захворювання. Якщо він супроводжується високою температурою або посилюється, то не варто зволікати з походом до лікаря та призначенням адекватної терапії. Однак якщо біль не сильний, спробуйте допомогти собі доступними та дієвими способами: відпочивайте, зволожуйте повітря, поповнюйте запаси рідини в організмі та використовуйте природні ліки для полегшення симптомів недуги.