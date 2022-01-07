Інсайдер розкрив деталі про iPhone 14 та iPhone SE 3

Інсайдер Dylandkt, який заслужив довіру публікаціями правдивих відомостей про майбутні продукти Apple, поділився новими подробицями про iPhone 14 і iPhone SE (2021), повідомляє УНІАН.

За даними джерела, купертинівці й справді представить новий недорогий айфон вже в поточному році, найімовірніше, на весняній презентації. Тільки зовні він буде точна копія випущеного два роки тому iPhone SE (2020), тобто нагадувати iPhone 8.

Редизайн відбудеться в 2024 році – тоді нове покоління зроблять в корпусі iPhone XR/11 з "чубчиком". Про те, що дизайн iPhone SE (2022) залишиться незмінним, писали видання Nikkei Asia і аналітик Росс Янг. Останній згадав, що розробляється і версія Plus з діагоналлю LCD-дисплея в районі 5,7-6,1 дюйма, вона повинна вийти у 2024 році.

Нагадаємо, що у вересні Apple представить нове покоління iPhone – iPhone 14. Судячи зі свіжих інсайдів, пристрій стане першим, який позбавиться "чубчика". Замість неї смартфон оснастять невеликим овальним вирізом у формі пігулки. Базові моделі, мабуть, вийдуть у поточному дизайні без змін.

Інформатор розповів і про створення складаного Айфона. Прототипи тестують вже не один рік, але Apple незадоволена, що у нинішньому вигляді технологія не досконала. Ті уважно стежать за розробками конкурентів та хочуть виправити їх помилки.

Раніше повідомлялося, що у нових Айфонах зникне слот для сім-карти. Замість цього буде впроваджена технологія eSIM, яка все частіше зустрічається в нових смартфонах.