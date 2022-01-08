Камінська поділилася криком душі про пережиті труднощі

Слава Камінська вирішила почати рік з відпочинку. Вона вирушила в Анталью, де весело проводить час у компанії подруги, а своїми враженнями ділиться з шанувальниками в соцмережах, повідомляє РБК-Україна.

У новому пості в Instagram співачка вирішила підвести своєрідні підсумки минулого року і зізналася, що він видався не з легких.

Слава зазначила, що їй було необхідне перезавантаження, і обставини склалися так, що вона зуміла це зробити, та ще й в приємній компанії.

Співачка опублікувала портретне фото на тлі морських пейзажів. Вона позує в базовій білій футболці з кумедно оформленою накладною кишенею, волосся зібране у високий хвіст.

Слава поділилася особистими зізнаннями (фото: instagram.com/babaslavka)

"У мене був дуже важкий рік (по всіх фронтах). Якимось дивним чином я опинилася з подругою , яка завжди мене підтримує, більше ніж сама важить в кг, в Туреччині в січні. Мені здається, я побачила Туреччину іншими очима. Це реально мій сезон в цій країні. Все зійшлося" , - поділилася своїми відчуттями артистка.

Свої одкровення вона назвала криком душі, а також згадала про гучний публічний конфлікт з екс-колегою по гурту НеАнгели Вікторією Смеюхою.

"Всі ми тимчасові гості в житті один одного. І не важливо робота це чи особисте життя. Люди зраджують, навіть ті , хто з тобою 15 років і ті, хто клянуться бути поруч вічно" , - зазначила Камінська.

Слава відмінно відпочила в Туреччині і з новими силами повернулася додому (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка подякувала подрузі, яка склала їй компанію на відпочинку. Різдвяні канікули Слава провела без сина Леонарда і дочки Лаури, але в майбутньому планує повернутися на курорт з малюками.