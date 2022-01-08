Статки найбагатших людей Казахстану впали на мільярди доларів

Чотири казахські мільярдери, які входять до списку найбагатших людей країни, на тлі протестів та масових заворушень втратили значну частину свого статку, повідомляє Лента.Ру.

Йдеться про голову ради директорів казахської платіжної та фінтех-компанії Kaspi.kz В'ячеслава Кіма, гендиректора цієї ж фірми Михайла Ломтадзе, а також середню доньку експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Дінару Кулібаєву та її чоловіка Тимура Кулібаєва. З 4 по 8 січня їхній капітал впав на три мільярди доларів сумарно.

Статки Кіма в зазначений період опустилися з 5,7 до 4,2 мільярда доларів, а Ломтадзе - з 5,2 до 3,8 мільярда доларів. Це сталося через обвал вартості акцій Kaspi.kz на 30 відсотків — до 87 доларів станом на 6 січня.

Статки подружжя Кулібаєвих скоротилися щонайменше на 200 тисяч доларів — до 3 мільярдів доларів у кожного. Вони контролюють контрольний пакет акцій Народного банку (Халик-Банк). За підсумками тижня вартість цінних паперів банку просіла на 16%.

Протести в Казахстані розпочалися в неділю, 2 січня, через зростання цін на газ для машин із 60 до 120 тенге (з 10 до 20 рублів) за літр. Незабаром економічні вимоги змінилися на політичні: відставка уряду, проведення нових виборів, розгляд питання про люстрацію людей з "клану" колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.