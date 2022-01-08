Іран оновив санкційний список американських чиновників

Іран ввів персональні санкції проти 51 громадянина США у зв'язку з вбивством командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймані. Таким чином, санкційний список проти США був значно розширений, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"У новому списку санкцій з'явилися інші американські організації, поряд з уже занесеними раніше в список персоналіями, зокрема, колишнім президентом США Дональдом Трампом, колишнім радником з нацбезпеки США Джоном Болтоном, колишнім міністром оборони США Марком Есперо, екс-директором ЦРУ Джиною Хаспел, колишнім в.о. міністра оборони США Крістофером Міллером, колишнім главою мінфіну США Стівеном Мнучиным, послом США в Багдаді Марком Туэллером, заступником голови місії США в Багдаді Стівеном Фейгином і генконсулом США в іракському місті Ербілі Робом Уэллером, в нього доданий ряд нових імен" , - йдеться в повідомленні.

Список поповнено відповідно до іранського закону про протидію порушенню прав людини, "американському авантюризму" і терористичним діям в регіоні.

Зокрема, до списку включені голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, колишній радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен, голова Центрального командування армії США Кеннет Маккензі, директор Агентства з національної безпеки генерал Пол Накасоне.

Всього іранський санкційний список поповнився 51 іменем.

Нагадаємо, 8 грудня США вели нові адресні санкції проти Ірану за "грубі порушення прав людини". Вони торкнулися дюжини іранських організацій та офіційних осіб.