Нутриціолог розповіла, кому не можна їсти червону рибу

Червона риба за рахунок корисних жирів покращує обмін речовин, зміцнює стінки судин, нормалізує артеріальний тиск, внаслідок чого знижується ризик серцево-судинних захворювань, проте деяким людям її краще не їсти, повідомляє РИА Новости.

Про це розповіла нутриціолог Олена Степанова.

За її словами, продукт потрібно акуратно вводити до раціону при харчовій непереносимості, проблемах з печінкою та жовчним міхуром. Також важливо правильно вибирати червону рибу.

"Якщо продукт блідого забарвлення, то це може вказувати на її несвіжість. Якщо дуже яскрава, то, можливо, корм для неї містив барвники. Для збереження корисних речовин рекомендую рибу не смажити, а тушкувати, варити або готувати на пару. Червона риба відмінно підходить для вечірнього прийому їжі як легкозасвоюваний білок" , - сказала нутріціолог.

Вона додала, що червона риба багата на вітамін Е, що покращує зір, а також містить триптофан, з якого утворюється мелатонін для якісного сну.