Зафіксовано перший випадок міокардиту через "Омікрон"

В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту при коронавірусі "Омікрон". Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє УНІАН.

Як пише Times of Israel, лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).

"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron" , - розповів експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.

Медик зазначив, що це тривожна подія, про яку потрібно задуматися. Хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.

"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який наразі знаходиться в реанімації" , - сказав він.

У лікарні також повідомили, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.

Виявилося, що штам коронавірусу "Омікрон" не такий нешкідливий, як вважалося раніше. У ВООЗ заявили, що він призводить до госпіталізації і смертей.