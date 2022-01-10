Голову військової розвідки Данії звинуватили у витоку даних

Ексглава військової розвідки Данії Ларс Фіндсен заарештований у справі про витік даних та суворо засекречену інформацію. За даними анонімних інформаторів, під його керівництвом відомство вело діяльність, яка порушувала законодавство країни, повідомляє Лента.Ру.

Фіндсен перебуває під вартою з 9 грудня 2021 року. При цьому його усунули з посади ще у серпні 2020 року. Перевірку щодо Фіндсена та ще кількох високопосадовців було розпочато на підставі даних від інформаторів. За їхніми словами, військова розвідка Данії винна у низці злочинів, які можуть зашкодити добробуту країни та її відносинам з іншими державами.

Зокрема, відомство звинувачують у приховуванні інформації, неприйнятті заходів щодо виявлення ознак шпигунства всередині Міноборони Данії та приховуванні потенційно неправомірної діяльності. Крім того, розвідка нібито збирала особисту інформацію щодо громадян країни.