Ястремська вилетіла з турніру в Аделаїді

Даяна Ястремська пробилася до основної сітки турніру WTA 250 в Аделаїді, але програла вже в першому колі. Українська тенісистка не змогла пройти Терезу Мартінцову, повідомляє 24 Канал.

Даяна Ястремська – Тереза Мартінцова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин. Саме стільки знадобилося Мартинцовій, щоб перервати переможну серію українки.

У першому сеті Ястремська лідирувала з рахунком 3:1. Але чешка вчасно знайшла свою гру і не лише зрівняла рахунок, а й взяла три гейми поспіль і залишила партію за собою – 4:6. Тенісистки віддали п'ять розіграшів на своїх подачах.

У наступній партії українка знову повела у рахунку. Але цього разу Даяна вже не втратила своєї переваги – 6:3.

Все вирішувалося у третьому сеті. Мартінцова взяла три стартові гейми 0:3. Українка намагалася скоротити відставання, але впритул наблизитися до суперниці не вдалося – 3:6.