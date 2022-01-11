Ястремська вилетіла з турніру в Аделаїді
Даяна Ястремська пробилася до основної сітки турніру WTA 250 в Аделаїді, але програла вже в першому колі. Українська тенісистка не змогла пройти Терезу Мартінцову, повідомляє 24 Канал.
Даяна Ястремська – Тереза Мартінцова 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
Поєдинок тривав 2 години 16 хвилин. Саме стільки знадобилося Мартинцовій, щоб перервати переможну серію українки.
У першому сеті Ястремська лідирувала з рахунком 3:1. Але чешка вчасно знайшла свою гру і не лише зрівняла рахунок, а й взяла три гейми поспіль і залишила партію за собою – 4:6. Тенісистки віддали п'ять розіграшів на своїх подачах.
У наступній партії українка знову повела у рахунку. Але цього разу Даяна вже не втратила своєї переваги – 6:3.
Все вирішувалося у третьому сеті. Мартінцова взяла три стартові гейми 0:3. Українка намагалася скоротити відставання, але впритул наблизитися до суперниці не вдалося – 3:6.
- Ястремська вилетіла у першому колі основної сітки турніру в Аделаїді.
- Свої виступи сенсаційно завершила і Еліна Світоліна. Перша ракетка України програла Медісон Кіз.
- Єдиною серед українок, яка продовжує свій шлях, є Марта Костюк. 19-річна тенісистка у 1/16 фіналу здолала американку Шелбі Роджерс.