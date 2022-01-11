Кредити на житло та на авто подорожчають - прогноз

В Україні на тлі зростання інфляції очікується зростання кредитних та депозитних ставок, повідомляє Новое время.

Про це заявив аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

За словами експерта, у 2022 році в першому кварталі ставки НБУ підвищаться до 9,5−10%, а до кінця 2022 року вони знизяться до 8,5%.

Як пише видання, для забезпечення інфляції в 5%, Нацбанк може і надалі підвищувати ставки та навіть впровадити резервування гривневих коштів.

На думку експерта, зростання ставок буде стосуватися більшою мірою великого бізнесу і короткострокових кредитів.

Експерт зазначив, що ставки для малого бізнесу можуть залишитися на поточних рівнях.

"Ставки за депозитами домогосподарств традиційно реагують із запізненням, проте тенденція на їх зростання вже намітилася і триватиме у 2022 році. При цьому ризики високої інфляції зараз превалюють над ймовірністю рецесії, тому сценарії більшого зростання ставок теж не слід відхиляти" , — повідомив Хведчук.

Аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко зазначає, що попит на кредити залишатиметься високим, що вплине на збереження високих ставок.

Водночас фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демкієв зазначає, що ставки за депозитами фізичних осіб у 2022 році теж зростуть.