Кремль оцінив женевські переговори зі США

У Кремлі поки що не бачать приводу для оптимізму від російсько-американських переговорів щодо гарантій безпеки, також рано говорити і про їх результати, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо" , - сказав він журналістам.

Пєсков зазначив, що самі переговори "заслуговують на позитивну оцінку, і цю позитивну оцінку дав Рябков (заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков - ред.) про те, як відбулися ці переговори, мається на увазі їх характер: відкриті, субстантивні та прямі".

Водночас представник Кремля наголосив, що "це не процес заради процесу, і це не те, що може викликати задоволення, тому що тут важливий результат, а щодо результату поки що сказати нічого".

"Мають бути ще декілька раундів, які дадуть змогу вже скласти чіткіше розуміння, чітку картину того, де ми перебуваємо з американцями" , - продовжив він.