SpaceX протестувала 140-метрову вежу Mechazilla

Глава SpaceX Ілон Маск у своєму твіттері опублікував відео, де демонструється робота 140-метрової вежі в Starbase. Вона буде використовуватися для запуску системи Starship та подальшого уловлювання суперважкої ракети Super Heavy, повідомляє 24 Канал.

У перші дні 2022 SpaceX провела серію випробувань величезної вежі Mechazilla, розташованої на території космічної бази SpaceX поблизу поселення Бока-Чіка в Техасі.

Як проходили випробування вежі

Випробування башти стартували ще 4 січня. Інженери SpaceX вперше підняли та розвели у бік "руки" вежі розміром з багатоповерховий будинок. Згодом цю послідовність знову повторили. Також інженери випробували і заправну систему.

Наприкінці першого тижня січня стартував новий етап випробувань у Starbace, під час яких інженери компанії моделювали варіанти основного використання гігантської конструкції.

Крім того, на "руки" вежі встановили накладки, які мають убезпечити проводку від вогню на старті системи Starship.

Як SpaceX буде використовувати Mechazilla

Основне призначення вежі полягає у підйомі та точному встановленні корабля Starship поверх прискорювача. Також Mechazilla планують використовувати для уловлювання ракети Super Heavy, яка є першим щаблем системи Starship.

До речі, саме процес встановлення корабля на прискорювач SpaceX почала відпрацьовувати 9 січня. Перед початком випробувань між "руками" вежі було встановлено сталевий стрижень, який, ймовірно, імітував частину тяжкості космічної системи.

У процесі тестування були проведені випробування системи на переміщення вантажу, а також розгойдування, що відображає дії, які б виконували при встановленні корабля на ракету-носій.

Випробування завершились без видимих ускладнень. Передбачається, що надалі інженери SpaceX збільшать навантаження, щоб наблизити тести до реальних умов. Також не виключено, що вони намагатимуться перевірити систему у дії, використовуючи для цього прототипи Super Heavy B4 та Starship S20.