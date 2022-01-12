Ф'юрі запідозрив українця у махінаціях

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі має намір перемогти Олександра Усіка і повернути у Велику Британію усі чемпіонські пояси у надважкій вазі, повідомляє Сьогодні.

Ф'юрі знову зробив гучну заяву, в якій зумів образити як Усіка, так і Ентоні Джошуа, а також похвалити себе коханого. Британець незадоволений тим, що чемпіонські титули повернулися в Україну.

"Знаєте, я не можу повірити, що Ей Джей повернув Україні всі пояси у надважкій вазі. І це після всієї моєї важкої роботи з їхнього повернення. Великої та марної роботи.

До тебе підійшов маленький, напханий стероїдами чоловічок із середньої ваги і забрав усі твої пояси.

Але для їхнього повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник із Ланкастера, як я.

Піду і звільню марну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії", – заявив Ф'юрі в інтерв'ю iFL TV.

Поки що ж Ф'юрі дали більше часу, щоб домовитися зі своїм майбутнім суперником. А у разі невдачі буде призначено торги.