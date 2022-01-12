Гравець "Ювентуса" чекає на виклик до збірної України

17-річний Андрій Фірман навчався в одній школі із сином Кріштіану Роналду, а Ювентус хоче підписати з ним професійний контракт, повідомляє Сьогодні.

А ще майбутня зірка туринського клубу мріє грати за Україну, але про неї навіть не знав тренер молодіжної збірної.

"Я завжди хотів грати за збірну України і навіть якщо мене покличуть до збірної Італії, я оберу Україну.

Зі збірної Італії зі мною ще не зв'язувалися, бо я ще не маю італійського громадянства.

Я народився в Україні та прожив там 11 років. Всі мої родичі там дуже багато друзів. Україна завжди буде у мене в серці. Це не можна просто так викинути", - розповів футболіст Youtube каналу Pressing.

Мати футболіста додала, що говорила із сином про зміну громадянства, що спростило б йому життя в Італії, але футболіст хоче і мріє грати за збірну України.