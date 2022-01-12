Белла Хадід показала зйомки для Victoria's Secret

Супермодель Белла Хадід показала лаштунки зйомок реклами спідньої білизни Victoria's Secret. Пікантні фото і відео з'явилися на її сторінці в Instagram, повідомляє Корреспондент.

25-річна манекенниця лежала на оксамитовому дивані в червоному комплекті білизни. Її образ доповнили панчохи і босоніжки з перловими вставками в тон наряду.

Автор зйомки - фотограф Зої Гроссман.

Публікація Белли зібрала майже 900 тисяч лайків і понад 1,6 тисячі коментарів. Шанувальників захопив зовнішній вигляд зірки, і вони засипали її компліментами.