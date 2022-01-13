Смартфони Apple суттєво подорожчають: названо ціни iPhone 14

Стартовий цінник на нові Айфони відчутно зросте, повідомляє УНІАН.

За даними "яблучного" інсайдера LeaksApplePro, який дуже рідко помиляється коли мова йде про майбутні новинки компанії, Pro-моделі лінійки iPhone 14 будуть коштувати на $100 дорожче.

Найімовірніше, це пов'язано із численними конструктивними змінами. За чутками, на зміну вирізу FaceID прийде витонченіше рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а "чубчик" замінять на виріз у формі пігулки. Звісно ж, оновиться і залізо.

Стільки коштуватимуть iPhone 14

iPhone 14 – $799 (~21 999 грн)

iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн)

iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн)

iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн)

Озвучені розцінки актуальні для ринку США. Враховуючи ціноутворення техніки Apple в Україні, можна припустити, що ціни у нас виявляться ще вище.

Якщо згадати торішню лінійку смартфонів Apple, то стартові ціни iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max становили $699, $799, $999 і $1099 відповідно. Ми бачимо, що незмінною залишиться тільки ціна стандартної моделі, а покупців нових айфонів з приставкою Pro або Pro Max чекає не дуже приємний сюрприз.

Нагадаємо, презентація нових айфонів відбудеться у вересні.