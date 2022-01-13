В Україну їде флагманський седан DS 9

Представлений в минулому році седан DS 9 їде в Україну. Новинка поки доступна з єдиним бензиновим двигуном, але в майбутньому варто чекати і гібридну версію, повідомляє РБК-Україна.

Седан DS 9 в екстер'єрі отримав кілька цікавих елементів, які пов'язують машину з родоначальником марки – Citroen DS. Довгий капот, коротка кришка багажника і навіть покажчики поворотів в задніх стійках даху відсилають нас до класичної моделі. Автомобіль побудований на модульній платформі ЕМР2.

Цікаво, що раніше платформа ЕМР2 не пропонувала опції задньої незалежної підвіски, але для DS 9 зробили виняток. Новинка спочатку буде запропонована з одним мотором - 215-сильним бензиновим турбоагрегатом об'ємом 1,6 літра в поєднанні з 8-ступінчатим "автоматом".

Покупцям запропоновано дві комплектацыъ: DS Inspiration Performance Line або DS Inspiration Opera. Вони відрізняються елементами оформлення екстер'єру, а також матеріалами в салоні.

Але всі версії нового седана на нашому ринку вже в "базі" отримають пакет "Безпека", в який включене інформування про обмеження швидкості, система моніторингу втоми водія, контроль сліпих зон та ін.

В українських автосалонах компанії DS 9 з'явиться в першому кварталі 2022 року. Ціни на новинку будуть оголошені ближче до старту продажів.