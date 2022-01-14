Жіноче зимове пальто: актуальні тренди

З настанням холодів кожна дівчина замислюється про покупку теплого верхнього одягу, який гармонійно виглядав би з іншими речами в гардеробі. У продажу можна знайти безліч варіантів утепленого верху, але особливо популярним залишається жіноче зимове пальто. Це досить універсальна річ, яка добре зігріває у морози, а також поєднується з великою кількістю речей, повідомляє УНІАН.

Светри, штани, спідниці, джинси – все це чудово підходить під зимове жіноче пальто. Єдиним нюансом у виборі є велика різноманітність фасонів. Вибрати з-поміж них один потрібний варіант не так просто. Якщо ви теж зіштовхнулися з труднощами вибору, тоді пропонуємо дізнатися про тренди цього сезону.

Гусяча лапка або ламана клітина

Сучасним модницям особливо полюбилися пальта з орнаментом "гусячої лапки". Цей принт майже століття користується популярністю серед дівчат, які цінують модні та красиві речі.

Гусяча лапка нагадує ламану клітку, в зимовому пальті найчастіше це невеликий варіант із двох кольорів.

Моделі такого плану рекомендується носити обережно, адже інші яскраві елементи в образі можуть перевантажити його.

Однотонні кольори

Ці вироби без принтів, малюнків та строкатих вставок приваблюють своїм мінімалізмом та універсальністю. З ними можна поєднувати речі практично будь-яких відтінків, створюючи в образі вдалу комбінацію із двох, трьох і навіть чотирьох кольорів. Найбільш популярними однотонними варіантами є бежеві, білі, коричневі та молочні.

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Клітина

Це один із тих небагатьох принтів, який за довгі роки свого існування перейшов до категорії "класика". Саме тому речі з ним входять до базового гардеробу. Зимове пальто у клітку не є винятком. Якщо ви не знаєте, який верхній одяг вибрати можна починати з такого пальта.

Річ чудово виглядатиме з джинсами, сукнями, брюками, светрами, туніками та іншими предметами гардеробу. Але перед покупкою варто обов'язково визначитися із забарвленням. Речі в сіру і коричневу клітку підійдуть як база, а яскраві принти додадуть в образ родзинки.

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Білий колір

Багато представниць прекрасної статі вважають, що світлий верхній одяг занадто брудниться в холодну пору року. Але взимку природа часто радує снігом, який не псує біле зимове пальто. Серед найбільш популярних фасонів можна назвати такі моделі:

двобортні;

класичного крою;

типу оверсайз;

пальто халат.

Такий верхній одяг можна сміливо доповнювати речами такого ж кольору.