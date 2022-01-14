Головни щасливчики лютого 2022 серед знаків Зодіаку

Гороскоп на лютий 2022 року розповість про чотири знаки Зодіаку, яким в цьому місяці пощастить найбільше в різних життєвих сферах: любові, кар'єрі, фінансах, та й в цілому настрій і стан у них буде на висоті, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Близнюки

Астролог каже, що Близнюкам дуже пощастить, як чоловікам, так і жінкам. Найбільші успіхи очікують у діловій сфері, особливо для тих, хто займається фінансами.

Рак

Лютий для вас дуже вдалий час, щоб налагодити особисте життя. Одинаки зможуть знайти свою любов, а пари досягти взаєморозуміння. При цьому астролог радить звернути увагу на серце і нервову систему - зі здоров'ям можуть бути невеликі проблеми.

Лев

Для Левів, на думку Павла Глоби, настануть воістину вдалі дні. Цьому сприятимуть і відповідне положення зірок, і заступництво Тигра. Сприятливий період слід використовувати по максимуму, не відволікаючись на малозначимі завдання.

Стрілець

Представникам цього сузір'я слід підготуватися до активної і продуктивної діяльності. Астролог каже, що ви будете завалені роботою, і часу на відпочинок не залишиться. При цьому витрачені сили будуть щедро компенсовані матеріально.