Центробанк Пакистану рекомендує заборонити криптовалюту

Державний банк Пакистану (SBP, Центробанк) рекомендує уряду запровадити повну заборону на криптовалюту в країні та на діяльність, пов'язану з її обігом, повідомляє ТАСС.

"Ризики використання криптовалют набагато перевищують їхні переваги через небезпеку скорочення валютних резервів Пакистану та безконтрольного переказу фінансових коштів за кордон", - цитує газета The News International заяву SBP.

З метою запобігання незаконній торгівлі криптовалютою, наголосив Центробанк, необхідно запровадити заборону на її використання в Пакистані та заблокувати операції в країні криптовалютних бірж Binance та OctaFx.

Верховний суд доручив міністерствам фінансів та юстиції розглянути заяву фінансового регулятора та подати у квітні висновок про можливість циркуляції криптовалюти в Пакистані на законних підставах.

Минулого тижня Федеральне агентство розслідувань Пакистану виявило шахрайські угоди в країні з використанням криптовалюти на суму 17,85 млрд рупій (понад $100 млн) і направило повідомлення про це місцевому відділенню найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance.