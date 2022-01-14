У Великобританії подали позов проти Meta на 3 млрд доларів

Учора, 13 січня до Апеляційного суду Великобританії з питань конкуренції (Competition Appeal Tribunal, CAT) було подано колективний позов проти Meta (колишня назва - Facebook) зі звинуваченням у порушенні закону про конкуренцію на підставі того, що компанія протягом кількох років зловживала своїм домінуючим становищем у соціальних мережах, повідомляє 3Dnews.

Як компенсацію збитків, завданих користувачам Meta у Великій Британії, від соціальної мережі вимагали виплатити 2,3 млрд фунта стерлінгів ($3,1 млрд).

Позов поданий з ініціативи експерта з міжнародного конкурентного права доктора Лізи Ловдал Гормсен (Liza Lovdahl Gormsen), що представила в парламент Великобританії матеріали про домінування Facebook на ринку, що є автором академічної юридичної праці з цієї теми.

Гормсен вважає, що Meta встановила "несправедливу ціну" для користувачів соціальної мережі у Великій Британії. І вона вважає, що американська компанія має виплатити своїм 44 млн британським користувачам компенсацію за використання їх даних у період із 2015 по 2019 рр. соціальною платформою, яка надала їм за це, по суті, «можливість публікувати фотографії немовлят та кошенят своїм друзям та сім'ям».

У позові стверджується, що протягом цього часу Facebook збирала дані як на власній платформі, так і за її межами, застосовуючи такі механізми, як Facebook Pixel, рекламний інструмент, який може використовуватися сторонніми веб-сайтами для відстеження того, як користувачі діють на їхньому сайті.

Юридична компанія Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, яка представляє інтереси доктора Ловдал Гормсен, надіслала Meta листа з повідомленням про позов.