Ринок криптовалют різко впав

За останню добу вартість усіх головних криптовалют впала на кілька відсотків, капіталізація ринку скоротилася на 2,4 відсотка, свідчать дані CoinGesko, повідомляє Лента.Ру.

Обвалу на ринку уникла лише "мемна" монета Dogecoin. Улюблена криптовалюта глави Tesla та найбагатшої людини світу Ілона Маска додала понад 10 відсотків після того, як автовиробник оголосив про початок її прийому за покупку мерчу.

Біткоїн втратив 3,5 відсотка, опустившись до 42 577 доларів, ефір (Ethereum) - 3,4 відсотка (3265 доларів), Binance Coin - 1,6 відсотка (481 долар), Tether - 0,6 відсотка (1 долар), Solana - 4,3 відсотка (146,5 долара).

У першій двадцятці криптовалют найбільше тижневе зростання також показало Dogecoin - 22,2 відсотка, далі йде Near (20,8 відсотка), а третє місце ділять ефір і ще одна "мемна" криптовалюта Shiba Inu (названа на честь японської породи собак) - 1,4 відсотка.