Чи готові водії пересісти на електромобіль: дослідження

Найбільше прихильників електричних та електрифікованих автомобілів у Японії та Південній Кореї, повідомляє Автоцентр.

Компанія Deloitte опублікувала результати власного дослідження, метою якого було визначення готовності водіїв вибрати як другий автомобіль електрокар або гібрид. Як виявилося, найменше до переходу на електротягу готові американці. З 918 учасників опитування 69% сказали, що їхній другий автомобіль буде з ДВС. Серед причин неприйняття електротранспорту називали недостатній запас ходу та недостатньо розвинену зарядну інфраструктуру. Придбати повністю електричну модель готові лише 5% американців. Гібридам і плагін-гібридам віддають перевагу 17 та 5% опитаних відповідно.

Схожі результати й у Південно-Східній Азії: дизельним та бензиновим автомобілям віддають перевагу 66%, повністю електричним – 5%, гібридним – 15%, плагін-гібридним – 11%.

Тоді як у Японії та Південній Кореї ситуація кардинально інша. Так, серед японців автомобіль з ДВС готові вибрати як другу машину 39% опитаних, електромобіль і плагін-гібрид по 11%, гібрид — 37%. У Південній Кореї ситуація трохи інша: ДВЗ - 37%, електромобіль - 23%, гібрид - 11%, гібрид - 24%.

Країни Європи в опитуванні представлені Німеччиною. Серед німців відмовитися від ДВС готовим 42% із 1150 опитаних. З них на користь електромобілів висловилися 15%, а гібридів, що підключаються, — 12%, гібридів — 18%.

Цікаво, що в Китаї, який багато автовиробників розглядають як основний ринок збуту, до переходу на електромобілі готові лише 17% респондентів. Тоді як частка прихильників ДВЗ залишається на рівні 58%.

При цьому всі учасники опитування зазначають, що остаточне рішення може вплинути ціна на електроенергію. Також розійшлися в думках щодо зарядки батареї. Японці, американці та індійці воліють заряджати батареї вдома, тоді жителі Південно-Східної Азії лише на громадських станціях.