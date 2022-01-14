Вибори у прифронтових районах Донбасу в березні не відбудуться

У Центральній виборчій комісії заявили про неможливість проведення місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу цього березня. Неможливо гарантувати безпеку виборців, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"У відповідь на звернення Комісії від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей" , - пише пресслужба ЦВК.

Через продовження агресії з боку Російської Федерації - Центральна виборча комісія не може гарантувати безпеку для громадян під час організації та проведення місцевих вибрів.