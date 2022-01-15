Приходько розповіла правду про свій кастинг у "ВІА Гру"

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, як пройшов її кастинг в гурт "ВІА Гра", де вона хотіла почати кар'єру, повідомляє Обозреватель.

Також в розмові з журналістами артистка пригадала скандальну пропозицію Костянтина Меладзе представити Росію на "Євробаченні-2009", після якої її зненавиділи в Україні.

Виконавиця вважає, що не стала частиною жіночого тріо, бо недостатньо сексуально танцювала. Про це Приходько розповіла в рамках шоу "Віпи і Топи" на телеканалі" 2+2".

Зі слів зірки, на початку свого творчого шляху, вона спробувала почати співпрацювати з Меладзе, прийшовши на кастинг в прославлений гурт "ВІА Гра", який він продюсував. Проте артистці не вдалося зачіпити композитора.

"Ми танцювали, співали. Я була на підборах. Звичайно не знала, як це – ц*цьками трусити. Танці це не мій коник зовсім. Це було жалюгідне видовище, але я намагалася бути сексуальною" , – пригадала знаменитість.

Анастасія Приходько розповіла, як пройшов її кастинг в гурт "ВІА Гра". Джерело: Скриншот з шоу "Віпи і Топи"

Не дивлячись на провал на кастингу, доля всеодно звела співачку та продюсера після перемоги Приходько на російській "Фабриці зірок-7", якою завідував саме Меладзе. Він не написав для зірки жодної пісні, але запропонував представити Росію на "Євробаченні-2009", коли артистку дискваліфікували з нацвідбору.

Доля звела співачку та продюсера після перемоги Приходько на російській "Фабриці зірок-7". Джерело: Скриншот з шоу "Віпи і Топи"

"Навіть ворогу не побажаю. Мені дуже боляче було, що мене дискваліфікували з нацвідбору. В Україні мене сприймали як людину, яка зрадила країну" , – розповіла співачка.

Відмітимо, що зірка виступила на світовому конкурсі з українською композицією "Мамо", з якою посіла 11 місце.

Приходько виступила на світовому конкурсі з українською композицією "Мамо". Джерело: Скриншот з шоу "Віпи і Топи"

"Моя умова була – я зроблю все, що завгодно, але буду виступати з українською піснею. Для мене це було принципово. Принципово було довести, щоб подивилися, що вони втратили" , – сказала вона.

Короко про зірку:

Анастасія Приходько – українська попспівачка, громадська діячка, заслужена артистка України, переможниця 7-го сезону російського шоу "Фабрика зірок" та співзасновниця громадського руху "Вимагаю змін". Анастасія має доволі рідкісний для естради голос — контральто.