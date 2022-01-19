Подорожувати з економією: в які дні УЗ продає дешеві квитки

Існують певні дні тижня та навіть пори року, коли квитки продаються або за значно нижчими цінами, або навпаки — дорожче, повідомляє Сьогодні.

Проте системою знижок у потягах скористатися можуть люди, які наперед планують поїздку і день відправлення великої ролі не грає.

"Дешеві" дні

Планувати поїздку варто в "дешеві" дні: вівторок, середа, четвер і субота. Натомість понеділок, пʼятниця та неділя, — дні, коли населення надто активне у купівлі квитків. "Укрзалізниця", так би мовити, користується цим і підвищує їх вартість:

понеділок, четвер, субота — базовий тариф, без змін;

вівторок і середа — знижка 10%;

п'ятниця і неділя — квиток коштує дорожче на 10%.

Ціна залежить не лише від днів тижня, а й від пори року.

Стосується таке правило поїздів класу "Інтерсіті+" і "Інтерсіті", нічних експресів, швидких і регіональних поїздів.

Місця "порціями"

За повідомленням голови громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимира Наумова, у низку фірмових поїздів можуть включати і "нефірмові" вагони або ті, що не мають якоїсь послуги.

Квитки на дорожчі вагони потягів (купе та люкс) перші надходять у продаж, а дешеві плацкартні місця зʼявляються згодом, ближче до дати відправлення. Все це відбувається поступово, а протягом доби, перед самим відправленням потяга, на тих же "нефірмових" квитках можна добре заощадити, адже їх вартість знижується у три чи навіть чотири рази.

Ціна на потяги "Інтерсіті+"

При купівлі квитків на потяги "Інтерсіті+":

у вагони 1-2 класу в обидві сторони надається знижка 10%;

у вагони 1 класу за 30 днів — 15% знижка, за 29-25 днів –10% за 24-15 днів – 5% за 14-5 днів – ціна не змінюється, за 4-2 днів — + 10%, за 1-0 днів — + 15%;

у понеділок і суботу — знижка 10%, п’ятницю та неділю — квиток буде дорожчим на 10%.

Економія для студентів

Якщо ви студент денної форми навчання вищого навчального закладу I-IV рівнів акредитації або учень професійно-технічного навчального закладу, ви маєте право отримати знижку 50% на залізничний квиток.

Знижка надається при поїздці у:

загальних і плацкартних вагонах;

вагонах другого і третього класу усіх категорій міжміських поїздів;

всіх вагонах регіональних поїздів.

Знижка на проїзд у вагонах вищої категорії — СВ, купе і першого класу (окрім регіональних поїздів) — не діє.

Переваги купівлі квитків онлайн

Квитки на потяги можна придбати як онлайн, так і на касі, але сьогодні все більше людей надає перевагу купівлі в інтернеті. Тож ми виділили деякі переваги цього:

надійність (особливо, якщо йдеться про офіційний сайт);

дані паспорта не потрібні (лише імʼя та прізвище);

значно більший вибір як вагонів, так і місць за їхньою вартістю;

можливість самому обрати місце;

доступний розклад руху поїздів або автобусів, що дає відстежувати потрібний маршрут та напрямок;

швидкість і мобільність;

легко створити заявку на повернення коштів в разі невиїзду;

Серед недоліків такої купівлі може бути те, що на онлайн-ресурсах ціна вища на 5-15% проти тієї, що пропонують в касах вокзалів, а також те, що в певних випадках потрібно роздрукувати електронний квиток.