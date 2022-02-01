Вчені відкрили новий вид оси та назвали її на честь пабу

Американські вчені чотири роки ідентифікували новий вид галових ос, які покидають свій будинок лише на два дні, і потім вмирають, повідомляє Сьогодні.

Мініатюрні оси завдовжки приблизно 1 мм отримали ім'я Neuroterus valhalla – їх назвали "Вальхалла" на території студентського містечка в Х'юстоні.

Складність завдання вчених у тому, що паразитичні галові оси мало вилазять назовні, пише Science Alert.

Більшість свого життя ці крихітні комахи живуть у коконоподібних склепіннях на листі, квітах та стеблах дубів.

Фото Smithsonian NMNH

Навесні вони мають всього пару днів, щоб спаритися і відкласти яйця, перш ніж вони помруть.

Тому дослідникам з Університету Райса знадобилося чотири роки, щоб описати осу, знайдену просто на задньому дворі будинку.

Більшу частину року вчені, які вивчають цих комах, терпляче чекають. Потім вони повинні почати діяти швидко, тримаючи в руках збільшувальне скло.

Галові оси утворюють складні харчові мережі в екосистемах, впливаючи не тільки на дуб, в якому живуть, а й на паразитів, які їх поїдають. Якщо оса вимре, це призведе до ефекту доміно.